Luís Mendonça volta a vencer e reforça liderança no GP Douro Internacional

O ciclista português Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu esta quinta-feira a segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional, depois de triunfar no primeiro dia, reforçando a liderança da geral da prova.

Mendonça, de 37 anos, foi o mais rápido em nova disputa ao sprint, batendo Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), segundo, e o companheiro de equipa Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolo), terceiro.

Com 96 ciclistas no pelotão, a partida foi de Tabuaço e seguiu até Armamar ao longo de 135,5 quilómetros, com novo dia de múltiplas fugas sem grande peso ou ameaça à chegada final.

Nas contas da geral, Mendonça tem agora 18 segundos de vantagem para Joaquim Silva (Efapel), segundo, e 19 para Luís Gomes, liderando ainda por pontos.

Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) é o líder da montanha e o companheiro de equipa Alexandre Montez da juventude, com a Glassdrive-Q8-Anicolor na frente por equipas.

Na sexta-feira, a terceira etapa liga Pinhão a Alijó em 161,6 quilómetros, com dois prémios de montanha, um deles de primeira categoria, em Linhares.