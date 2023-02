Luke Plapp é o novo líder da Volta aos Emirados após 'crono' por equipas

O ciclista australiano Luke Plapp (INEOS) assumiu esta terça-feira a liderança da Volta aos Emirados Árabes Unidos após a segunda etapa, um contrarrelógio por equipas em que a formação que integra foi terceira classificada.

Plapp, de 22 anos, lidera com o mesmo tempo do campeão do Mundo belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), segundo graças a bonificações no primeiro dia, com o alemão Nikias Arndt (Bahrain-Victorious) em terceiro, a três segundos.

No contrarrelógio por equipas no porto Khalifa, em Abu Dhabi, a Soudal-QuickStep foi a mais rápida nos 17,3 quilómetros de prova, com 18.17 minutos, um segundo mais rápido do que a EF Education-Easy Post, segunda, e três segundos melhor do que a INEOS, que ainda assim saiu com a camisola amarela.

Na quarta-feira, a terceira etapa liga Al Fujairah a Jebel Jais em 185 quilómetros, acabando em alto com uma das subidas decisivas da competição de sete tiradas ao todo.