Mads Pedersen renuncia à defesa do título nos Mundiais de ciclismo

O ciclista dinamarquês Mads Pedersen renunciou a defender o título nos Mundiais que se vão disputar no dia 27 de setembro, no circuito italiano de Imola, anunciou esta segunda-feira a federação do país.

Mads Pedersen, que se sagrou campeão do mundo em 2019, nos campeonatos disputados na cidade inglesa de Harrogate, está a disputar a Volta a França e justificou a ausência com o facto de o formato da prova deste ano não se adequar às suas características.

A seleção dinamarquesa que participará nos Mundiais de ciclismo será liderada pelo veterano Jakob Fuglsang, de 35 anos, vencedor da Liège-Bastogne-Liège no ano passado e da Volta à Lombardia, há cerca de um mês.