Magnus Cort impõe-se na primeira etapa da edição inaugural do Gran Camiño

O ciclista dinamarquês Magnus Cort (EF Education-EasyPost) venceu esta quinta-feira a primeira etapa do Gran Camiño, ao triunfar ao sprint na chegada a Vigo, com Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista) no quinto posto.



Cort, de 29 anos, impôs-se ao cabo de 3:56.59 horas, necessárias para cumprir os 165 quilómetros entre O Porriño e Vigo, à frente do italiano Giovanni Lonardi (EOLO Kometa), segundo, e do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), terceiro.

Os três ciclistas ocupam também o pódio da geral, em que Cort lidera com quatro segundos de vantagem para Leonardi e sete para Valverde, um dos candidatos ao triunfo da primeira edição da prova.

Daniel Freitas foi o melhor luso, intrometendo-se na luta pela vitória entre o pelotão WorldTour e ProContinental, num 'top 10' fechado pelo galego Delio Fernández, da Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel.

O axadrezado é agora 11.º na geral, a 10 segundos do líder, Magnus Cort, enquanto José Gonçalves (W52-FC Porto) fez uso da fuga, e das bonificações de tempo em 'sprints' intermédios, para ser quarto, a sete segundos.

O português é o primeiro fora do pódio final da etapa, após cortar a meta no 50.º posto, e outro fugitivo, Joaquim Silva (Efapel), é segundo na classificação da montanha, tendo mesmo vencido em Cuvi.

César Martingil (Rádio Popular-Paredes-Boavista) foi 12.º na etapa, seguindo em 18.º na geral, numa prova com várias equipas lusas. Amaro Antunes (W52-FC Porto) foi o melhor dos 'dragões' no final da etapa, no 41.º posto.

Nélson Oliveira (Movistar) foi 57.º e Daniel Viegas (EOLO Kometa) 110.º, entre os 'emigrantes', enquanto Rafael Silva foi o melhor da Efapel, no 39.º lugar, por uma equipa em que Francisco Guerreiro, 59.º, é o melhor luso na tabela da juventude, em 11.º.

De resto, entre mais de 20 participantes portugueses, nota para o abandono de Fábio Fernandes (Efapel) e a ausência de David Livramento (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), que não alinhou à partida apesar de inscrito.

Na sexta-feira, a segunda de quatro etapas liga Bertamiráns ao Mirador do Ézaro, em 177,6 quilómetros, com uma dura subida até à meta que também já apareceu na Volta a Espanha, testando os candidatos à vitória final.