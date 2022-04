Magnus Sheffield conquista a solo a clássica Flèche Brabançonne

O ciclista norte-americano Magnus Sheffield (INEOS) venceu esta quarta-feira isolado a clássica Flèche Brabançonne, após ataque a menos de quatro quilómetros da meta, num dia em que a equipa britânica fez uma demonstração de força.

Sheffield cumpriu os 205,1 quilómetros entre Leuven e Overijse em 4:53.21 horas, sendo 37 segundos mais rápido do que os outros dois ocupantes do pódio.

Os franceses Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën), segundo, e Warren Barguil (Arkéa Samsic), terceiro, chegaram a 37 segundos, num sprint entre os restantes membros de um grupo de perseguição do qual o belga Tim Wellens (Lotto Soudal) foi relegado devido a irregularidade.

A performance da INEOS foi dominadora ao longo do dia, recheado de dificuldades, e ainda colocou dois jovens britânicos de 22 anos no top 5, com Ben Turner em quarto e Tom Pidcock em quinto.

Antes de se isolar, a 3.700 metros da meta, Sheffield integrava um grupo seleto que se destacou na frente, com três INEOS a darem garantia de força à equipa britânica.

O jovem de apenas 19 anos, a ter a primeira experiência no pelotão profissional, assinou a segunda vitória da época, depois de uma tirada na Volta à Andaluzia.

"Senti-me muito, muito bem, sempre na frente desde que a corrida começou. Queria ajudar os meus colegas de equipa no sprint final, mas para surpresa minha, quando ataquei, ninguém se juntou", explicou.

Cosnefroy, por seu lado, voltou a ser segundo, como na Amstel Gold Race, no domingo, perdendo de novo para um INEOS, depois de ceder ante o polaco Michal Kwiatkowski no photo finish.

O dia ficou ainda marcado pela queda do francês Julian Alaphilippe, após o carro da sua equipa, a QuickStep-Alpha Vinyl, ter deitado ao chão vários ciclistas numa passagem pela meta, em Overijse.

O campeão do mundo caiu após a ação do veículo, que procurava ultrapassar o pelotão, e voltou à bicicleta, com a sua condição médica em dúvida a caminho do Paris-Roubaix, no domingo.

O único português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), foi 60.º, a 8.01 minutos do vencedor.

Antes, a corrida feminina foi vencida pela holandesa Demi Vollering (SD Worx), num esforço a solo ao fim de 3:38.00 horas, para cumprir 141,2 quilómetros. A polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM), segunda, e a alemã Liane Lippert (DSM), terceira, chegaram a 22 segundos.