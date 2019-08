Maioria dos portugueses entrou no pelotão na Volta à Dinamarca

A maioria dos portugueses que competem na Volta à Dinamarca, que esta quarta-feira se iniciou, terminaram a primeira etapa integradas no pelotão, a quatro segundos do vencedor, o belga Tiesj Benoot, da Lotto Soudal.Benoot gastou 3:54.48 horas para fazer o percurso de 169,7 quilómetros, com partida e chegada a Silkeborg. Com o mesmo tempo cortaram a meta mais seis ciclistas.Com o mesmo tempo do sétimo, a quatro segundos, terminaram André Carvalho, da Hagens Bergman Axeon (13.º), Samuel Caldeira (15.º), António Carvalho (26.º), Edgar Pinto (30.º), João Rodrigues (40.º), Gustavo César (49.º), todos da W52-FC Porto.Quanto a Ricardo Mestre, também da equipa portista, chegou em 109.º, a 6.58.