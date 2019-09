Mais de 500 ciclistas inscritos no Gran Fondo Aldeias do Xisto

Mais de 500 ciclistas estão já inscritos no Gran Fondo Aldeias do Xisto 2019, que se realiza no dia 29 e que dará a conhecer vários pontos emblemáticos dos concelhos do Fundão e Pampilhosa da Serra.O programa, apresentado hoje na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, inclui o Grande Fondo, numa extensão de 141 quilómetros, a prova Medio Fondo, ao longo de 108 quilómetros, e o Mini Fondo, com 67 quilómetros.A prova sai do Fundão, passa pelo complexo mineiro das Panasqueira, segue até à Barragem de Santa Luzia e Pampilhosa da Serra e regressa depois ao Fundão, num percurso com subidas e descidas de relevo e que seguirá parte do curso do rio Zêzere, mostrando que este é um "território amigo para o culto do ciclismo".Organizado pela ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, Câmara do Fundão, Câmara da Pampilhosa da Serra e a Ultra Spirit Sports, o evento tem a sede operacional instalada no Fundão, distrito de Castelo Branco, e a expectativa é a de que o número de participantes aumente, à medida que a data se aproxima.A iniciativa, que teve a primeira edição na Lousã, em 2011, e que entretanto foi apostando noutras portas de entrada para o território, reveste-se de uma dimensão internacional.Entre os inscritos, há desportistas essencialmente de Portugal e Espanha, bem como de França, Bélgica, Reino Unido, Itália, Suíça e também do Brasil, Uruguai e Venezuela, segundo especificou, em declarações à agência Lusa, Rui Simão, coordenador da ADXTUR.Este responsável frisou a importância da prova que conta com desportistas profissionais, mas também dá a oportunidade aos outros praticantes de ciclismo de participarem numa prova "bastante exigente e competitiva".Rui Simão destaca ainda que esta competição se enquadra numa estratégia denominada de "Cycling Portugal - Aldeias do Xisto", que procura conjugar infraestruturas, equipamentos, cultura desportiva e eventos.Uma abordagem que visa tirar o melhor partido possível das pistas de estradas e circuitos da região.A aposta tem como pano de fundo "cenários naturais" e "paisagens únicas" e já está a dar resultados em diferentes níveis, designadamente na captação do ciclismo para os territórios de baixa densidade."Não é por acaso que na última Volta a Portugal três das etapas saíram do território das Aldeias do Xisto", realçou Rui Simão.As localidades abrangidas também saem a ganhar com este evento, que promove e divulga o território ao mesmo tempo que "dá vida e outra cor" às comunidades, isto sem esquecer a componente económica.Além dos ciclistas, a prova também chama acompanhantes e espetadores e deverá levar à região mais de mil pessoas, contribuindo assim para dinamizar a económica local, em particular ao nível das ofertas de alojamento e restauração.