Malhão volta a 'bisar' na Volta ao Algarve que termina com contrarrelógio

O pelotão da 49.ª Volta ao Algarve em bicicleta vai enfrentar uma dupla passagem pelo alto do Malhão, antes da coroação do vencedor da corrida a disputar entre 15 e 19 de fevereiro, num contrarrelógio individual, em Lagoa.

Tal como em 2022, a subida ao ponto mais alto do concelho de Loulé vai ser feita duas vezes, mas na quarta e penúltima etapa, em vez de ser na última, desta feita guardada para o exercício individual contra o relógio, numa distância de 24,4 quilómetros - menos seis do que na edição precedente.

As primeiras pedaladas da 'Algarvia' vão ocorrer novamente em Portimão no dia 15 de fevereiro, uma quarta-feira, com destino a Lagos, após 200,2 quilómetros, onde se espera uma disputa ao 'sprint'.

A classificação geral vai começar a ficar definida logo na segunda etapa, que começa em Sagres e termina, 189,4 quilómetros depois, no ponto mais alto do Algarve, no Alto da Fóia, na serra de Monchique, com a meta a coincidir com um prémio de montanha de primeira categoria, onde os ciclistas chegarão após 7,5 quilómetros a subir com uma pendente média de 6%.

A subida final vai ser feita novamente através da 'escalada' à Pomba, uma contagem de segunda categoria de 3,6 quilómetros, com inclinação média de 8,2%, a seis quilómetros do sopé da Fóia.

A terceira tirada, a mais longa da competição, volta a ultrapassar as duas centenas de quilómetros (203,1), com partida em Faro e chegada a Tavira, onde deve ocorrer o segundo e último embate entre 'sprinters' desta edição, cujo percurso foi hoje revelado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

À quarta etapa, os corredores das 25 equipas participantes - 12 do WorldTour, quatro ProTeams e as nove continentais portuguesas - vão deparar-se com os 177,9 quilómetros entre Albufeira e o alto do Malhão, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de segunda categoria (2,6 quilómetros a 9,2%).

Antes, vão subir uma primeira vez ao Malhão (2,6 quilómetros a 9,2%), a 24 quilómetros da chegada, e a Alte (2,2 quilómetros a 7,7%), a 37,6 quilómetros da meta.

O sucessor do belga Remco Evenepoel (QuickStep Alpha Vinyl) vai ser encontrado em Lagoa, no 'crono' final, tal como em 2020, data do primeiro triunfo na corrida algarvia do prodígio belga.

Etapas da 49.ª Volta ao Algarve:

15 fev: 1.ª etapa: Portimão - Lagos, 200,2 km

16 fev: 2.ª etapa: Sagres - Fóia (Monchique), 189,4 km

17 fev: 3.ª etapa: Faro - Tavira, 203,1 km

18 fev: 4.ª etapa: Albufeira - Malhão (Loulé), 177,9 km

19 fev: 5.ª etapa: Lagoa - Lagoa, 24,4 km (CRI)