Manager da Deceuninck sobre João Almeida: «Foi incrível tê-lo tantos dias na liderança do Giro»

Patrick Lefevere, manager da Deceuninck-Quick Step, teceu rasgados elogios a João Almeida, que este ano andou 15 dias com a camisola rosa na Volta a Itália.





Numa mensagem partilhada no site da equipa, em jeito de balanço, Lefevere garante estar "feliz e orgulhoso da equipa, num ano complicado"."A incrível prova do João na Volta a Itália foi outro momento alto, que nos aqueceu o coração, por vários motivos. As quedas nas provas anteriores levaram a mudanças de planos e de expectativas, mas mesmo nestas circunstâncias a equipa esteve incrível. Eles deram tudo e ainda consigo visualizar aqueles momentos em que num grupo de 20 ciclistas nós tínhamos quatro ou cinco corredores", considerou."Claro que ter o João tantos dias na liderança da prova foi incrível. Um estreante no World Tour e numa grande volta, ele impressionou em variadíssimas ocasiões, lutou de forma admirável. Mostrou uma consistência estonteante, acabando todas as etapas entre o top 30", acrescentou Lefevere.