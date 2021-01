Marc Hirschi assina pela UAE Emirates por três anos

O suíço Marc Hirschi, de 22 anos, vai alinhar durante três anos pela equipa de ciclismo UAE Emirates, confirmou este sábado a formação que conta com os portugueses Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

Hirschi desvinculou-se na terça-feira da DSM (antiga Sunweb), rescindindo, por mútuo acordo, o contrato válido até ao fim de 2021.

Em 2020, o suíço foi distinguido como o ciclista mais combativo da Volta a França, prova em que venceu uma etapa, tendo ainda conquistado a clássica Flèche Wallonne e a medalha de bronze nos Mundiais de elite, assim como o segundo posto na Liège-Bastogne-Liège.

A UAE Emirates deu conta da contratação de Hirschi, até 2023, e da chegada do corredor suíço ao estágio de pré-temporada da equipa, nos Emirados Árabes Unidos.

"Primeiro que tudo, quero agradecer à minha antiga equipa por tudo o que fizeram por mim nos últimos três anos. Agora, estou mesmo entusiasmado com esta mudança. Pensando no desenvolvimento da minha carreira, percebi que as minhas ideias e ambições combinavam com as da equipa, que embarcou num percurso de crescimento", referiu o suíço, citado pela UAE Emirates.