Marc Soler vence segunda etapa da Volta a Espanha

O espanhol Marc Soler (Movistar) venceu esta quarta-feira isolado a segunda etapa da Volta a Espanha, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a manter a liderança da geral individual.

Soler, de 26 anos, conseguiu a sua primeira vitória em grandes voltas, ao cumprir os 151,6 quilómetros entre Pamplona e Lekunberri em 3:47.04 horas, batendo por 19 segundos um grupo de favoritos à vitória final, com o camisola vermelha em segundo e o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation) no terceiro posto. Rui Costa foi 13.º, a 1.01 minutos; Ivo Oliveira é 69.º, a 15.26 m; Nélson Oliveira é 72.º, com o mesmo tempo de Ivo; Ricardo Vilela é 125.º, a 18.44 m, e Rui Oliveira é 153.º, a 20.03 m.

Na geral, Roglic continua a liderar, agora com Dan Martin no segundo lugar, a nove segundos, e o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) em terceiro, a 11. Rui Costa é 19.º, a 2.36 minutos; Nélson Oliveira é 54.º, a 22.56 m; Ricardo Vilela é 124.º, a 34.01 m; Rui Oliveira é 141.º, a 35.20, e Ivo Oliveira é 142.º, a 35.37.

Na quinta-feira, a terceira de 18 etapas liga Lodosa a Laguna Negra de Vinuesa em 166,1 quilómetros, com nova chegada em alto, no final de uma subida de primeira categoria.