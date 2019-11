Marcelo Rebelo de Sousa condecora Federação de Ciclismo

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou este sábado a Federação Portuguesa de Ciclismo com a Ordem do Infante Dom Henrique na Gala dos 120 anos do organismo.O Presidente da República foi o convidado de honra da cerimónia, que reuniu no Fórum Lisboa perto de meia centena de pessoas ligadas à modalidade, na sua maioria antigos ciclistas. "O ciclismo é profudamente democrático, é um desporto de massas", destacou o chefe de Estado, referindo despois a razão da distinção. "Tomei esta decisão para agradecer 120 anos, não apenas desta Direção, mas de todas as Direções, de todos os dirigentes, de todos os atletas, de todos os milhares senão milhões de portugueses que, competindo, assistindo, acompanhando ou apoiando, deram, dão e vão continuar a dar um contributo para um Portugal melhor".Também compareceram João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto, Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, José Manuel Constantino e José Lourenço, respetivamente presidentes do Comité Olímpico e Paralímpico de Portugal."O ciclismo gera as maiores paixões, pela forma como chega às comunidades e ao território. A Federação Portuguesa de Ciclismo, pelos ídolos que produziu e continua a produzir, orgulha-nos a todos", disse o membro do Governo.Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, foi o anfitrião, e juntamente com Marcelo Rebelo de Sousa condecorou várias gerações de ciclistas, através da distinção a quatro deles: Bento Pessoa, Alves Barbosa, Joaquim Agostinho, os três a título póstumo e representados pela neta e respetivas viúvas, e Rui Costa."É uma enorme honra receber esta distinção, que não é apenas minha, mas de toda a minha geração e de todos os ciclistas. Graças à Federação Portuguesa de Ciclismo sou o ciclista que sou, pois é o resultado do trabalho feito desde as camadas jovens", confessou o campeão mundial de 2013.Foto: João Fonseca/FPC