Márcio Barbosa e Ana Santos revalidam títulos nacionais de ciclocrosse

Os ciclistas Márcio Barbosa (Aviludo-Louletano) e Ana Santos (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) revalidaram este domingo, em Vila Real, os títulos nacionais de ciclocrosse na categoria de elite.

A prova masculina de elite assistiu ao domínio de Márcio Barbosa, com o corredor pacense a isolar-se na cabeça de corrida logo na fase inicial, deixando para os adversários a luta pelo segundo lugar.

O pódio acabou composto exclusivamente por corredores que já sabem o que é conquistar um campeonato nacional, já que o segundo classificado foi Vítor Santos (Patocycles/Eyres by Shamir), a 52 segundos, e o terceiro foi Mário Costa (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde, a 53 segundos.

Ana Santos, apesar de ainda ser júnior, revalidou o título de elite feminina, demonstrando grande superioridade sobre a concorrência. A bicampeã nacional cortou a meta com uma vantagem de 3.17 minutos sobre Joana Monteiro (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) e com 3.51 sobre Melissa Maia (Korpo Activo/Centro BTT Penacova), que a acompanharam no pódio.