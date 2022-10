Maria Martins 5.ª na prova por pontos que fechou os 3 Dias d'Aigle

A atleta olímpica portuguesa Maria Martins foi este sábado quinta classificada na corrida por pontos dos 3 Dias d'Aigle, na Suíça, numa prova em que Daniela Campos foi nona, fechando a participação lusa nesta competição de ciclismo de pista.

Martins e Campos, únicas representantes portuguesas no evento, conseguiram o objetivo para a última corrida no Centro Mundial de Ciclismo, com a olímpica a acabar com 44 pontos, a 13 da vencedora, a belga Lotte Kopecky, e a mais jovem a acabar com 27.

Da perspetiva da seleção nacional, o evento serviu sobretudo para preparar o campeonato do Mundo, marcado para Saint-Quentin-en-Yvelines de 12 a 16 de outubro, e amealhar pontos para o ranking UCI.

"Fizemos um bom trabalho e estou certo de que saem daqui mais ricas depois de três dias de aprendizagem. Agora é continuar o trabalho em Anadia e preparar os Mundiais da melhor forma possível", disse o selecionador de pista, Gabriel Mendes, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

No primeiro dia, Daniela Campos abriu a participação lusa nesta prova, uma das mais clássicas do calendário da pista, com um 12.º lugar no concurso olímpico do omnium. Seguiu-se, no sábado, um sexto lugar de Maria Martins, na prova de scratch, seguindo-se um 12.º posto de Campos na corrida de eliminação.



"A nossa participação nesta prova foi muito importante para a preparação dos mundiais, pois permitiu-nos melhorar alguns aspetos técnicos e táticos que não se conseguem corrigir nos treinos", analisou Gabriel Mendes.