Maria Martins abre Mundial

Os Mundiais de pista, em Paris, iniciam-se hoje, com o principal objetivo de Portugal focado na obtenção do "máximo de pontuação possível nas disciplinas olímpicas", disse o selecionador Gabriel Mendes, à assessoria da FPC.Maria Martins será uma das representantes nacionais nas disciplinas olímpicas, sexta-feira no omnium, sendo que hoje, no scratch, abre a participação lusa . No omnium alinhará também João Matias.Daniela Campos e os gémeos Rui e Ivo Oliveira (fazem dupla no madison olímpico) completam o quinteto português para estes Mundiais."Sabemos que o nível competitivo será muito elevado, mas não nos trava a ambição de aproveitar as oportunidades que surjam para conseguir posições de pódio", frisou ainda Gabriel Alves.