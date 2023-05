Maria Martins acaba Antwerp Port Epic em 5.º

A ciclista portuguesa Maria Martins (Fenix-Deceuninck) foi este domingo quinta classificada na Antwerp Port Epic, em Antuérpia, Bélgica, em que se impôs uma colega de equipa, a belga Marthe Truyen.

Martins, de 23 anos, foi a primeira atrás do grupo de quatro ciclistas que discutiu a vitória do dia, chegando a 33 segundos, com Truyen a impor-se ante a alemã Franziska Koch (DSM), segunda, e a francesa Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health), terceira.

A portuguesa inscreve o nome no top 5 da primeira edição desta prova para o pelotão feminino, com as habituais secções menos comuns na estrada e mais próximas do ciclocrosse.

A Alpecin-Deceuninck limpou o pódio da prova masculina, com três belgas: Dries de Bondt venceu, impondo-se ao cabo de 182,1 quilómetros e 4:12.44 horas, aos colegas Timo Kielich, segundo, e Quinten Hermans, terceiro, ambos a 16 segundos.