Maria Martins alcança sétimo lugar no omnium da Taça das Nações de pista

A ciclista portuguesa Maria Martins foi esta sexta-feira sétima classificada no omnium da Taça das Nações de pista do Cairo, a mesma posição que Diogo Narciso e Iúri Leitão lograram na outra corrida olímpica, o madison.



A olímpica 'Tata' Martins passou a qualificação e, depois, foi nona no scratch e no tempo, as duas primeiras de quatro do concurso, subindo na tabela com um quarto lugar na eliminação, fechando a corrida de pontos, decisiva, no sétimo lugar, na prova ganha pela neozelandesa Ally Wollaston.

No madison, Narciso e Leitão apuraram-se para a final na capital do Egito e, depois, fizeram 22 pontos, suficiente para o sétimo lugar, com metade do pecúlio conseguido pelos campeões, os alemães Roger Klüge e Theo Reinhardt.

A seleção portuguesa aposta nas várias edições da Taça do Mundo de pista em prol do ranking mundial, que determina o número de vagas em Mundiais e, em última análise, 'decide' o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.