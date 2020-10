Maria Martins conquista bronze em scratch nos Europeus de pista sub-23

A portuguesa Maria Martins conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze na prova de scratch feminino para sub-23, no segundo dia dos Europeus da categoria de ciclismo de pista.

Nesta especialidade não olímpica, a ciclista lusa já tinha conseguido o bronze no campeonato do mundo, em fevereiro, quando conquistou a primeira medalha em Mundiais de elite do ciclismo feminino português, e o bronze nos Europeus de elite de 2019.

No velódromo ao ar livre em Fiorenzauola d'Arda, a atleta já apurada para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para 2021, só perdeu para a italiana Martina Fidanza, nova campeã, e a holandesa Maike van der Duin, segunda classificada.

Na quinta-feira, no arranque dos Europeus sub-23 e juniores, que decorrem até segunda-feira, Iuri Leitão conquistou a prata na prova de eliminação sub-23, enquanto Daniela Campos foi sétima no scratch para juniores.

Daniela Campos e Maria Martins voltam à pista no sábado para disputar as provas de eliminação dos respetivos escalões etários, enquanto Iuri Leitão enfrenta o scratch para sub-23.