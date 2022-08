Maria Martins é esperança de pódio português em Munique na sexta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista Maria Martins, em scratch, é, na sexta-feira, esperança do primeiro pódio português nos Europeus multidesportivos de Munique, sem descurar Melanie Santos no triatlo e os irmãos Costa rumo à final no remo.

'Tata' Martins compete numa das especialidades onde tem melhores resultados internacionais, nomeadamente o bronze mundial em 2020 e o europeu em 2019, além de prata e bronze sub-23 nos europeus de 2021 e 2020, respetivamente.

Apesar de vir de um período longo sem competir e estar, assumidamente, "em preparação para o mundial de outubro", a jovem olímpica portuguesa, que foi sétima em Tóquio, na sua disciplina de eleição do omnimum, não descarta a sua "ambição" em Munique de brilhar no scratch.

O ciclismo luso conta ainda com Diogo Narciso na prova de pontos, especialidade na qual há três semanas foi medalha de prata nos europeus sub-23 da Anadia.

Melanie Santos, 22.ª em Tóquio'2020, apresenta-se em "boa condição" depois de três semanas de estágio em altitude e revelou-se confiante na obtenção de um "muito bom resultado" em Munique.

A triatleta portuguesa será acompanhada de Maria Tomé, que trabalha para a acompanhar na luta rumo a Paris'2024, e Helena Carvalho, ainda sem o mesmo nível das compatriotas.

No remo, os irmãos Afonso e Dinis Costa têm um teste bem exigente na sua ambição olímpica, já que uma final europeia confirmaria em Munique a qualidade do trabalho, agora sob a supervisão do inglês John West.

Para serem bem-sucedidos devem ficar num dos dois primeiros lugares da sua repescagem, que conta com a República Checa e Espanha, respetivamente quarta e sexta em Tóquio'2020, onde Afonso foi 13.º, na altura com o experiente Pedro Fraga.

A segunda edição dos Campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique, de quinta-feira até 21 de agosto, e reúne nove campeonatos, estando Portugal representado em sete: atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Programa dos portugueses para sexta-feira (horas de Lisboa):

09:18 - Remo: Afonso Costa e Dinis Costa, em double-scull ligeiro.

16:15 -- Triatlo: Melanie Santos, Maria Tomé e Helena Carvalho em elites.

16:47 -- Ciclismo/pista: Maria Martins (scratch).

17:15 -- Ciclismo/pista: Diogo Narciso (pontos).