Maria Martins (Sopela Women's Team) e Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) dominaram este domingo os nacionais de ciclismo de pista, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, em Anadia.Ivo Oliveira venceu as provas de perseguição individual e corrida por pontos, enquanto Miguel do Rego (CM Aubervilliers) levou a melhor no scratch.No setor feminino, Maria Martins dominou, com a ribatejana a vencer nas três especialidades, em todas elas Soraia Silva ficou no segundo lugar.