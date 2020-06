Maria Martins e Raquel Queirós vão enfrentar a Estrada Nacional 2

Pedalar a Estrada Nacional 2 em direção a Tóquio. É este o mote da aventura na qual Maria Martins e Raquel Queirós vão embarcar a partir desta quarta-feira. As ciclistas portuguesas vão percorrer os 715,9 quilómetros da mítica estrada que liga Chaves a Faro.





Maria, já qualificada para os Jogos de Tóquio no ciclismo de pista, e Raquel, em vias de se apurar no BTT, dão a cara pela causa da Federação Portuguesa de Ciclismo 'Pedalar é vital, inspira Portugal!' e têm o objetivo de sensibilizar os portugueses para que estes utilizem cada vez mais a bicicleta, seja em que contexto for.A aventura arranca na quarta-feira, dia 24, no km 0, em Chaves, e acaba no domingo, em Faro, onde as atletas portuguesas vão visitar o Refúgio Aboim Ascensão para oferecer bicicletas que poderão passar a ser usadas pelas crianças ali acolhidas.Eis as 'etapas' desta aventura:24 de junho: Chaves – Castro Daire, 134,4 km25 de junho: Castro Daire – Góis, 133,7 km26 de junho: Góis – Ponte de Sor, 148,5 km27 de junho: Ponte de Sor – Aljustrel, 182,1 km28 de junho: Aljustrel – Faro, 117,2 km