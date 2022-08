Maria Martins feliz com quarto lugar na prova de scratch: «Fiz uma corrida bastante positiva»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista portuguesa Maria Martins mostrou-se esta sexta-feira bastante satisfeita pelo quarto lugar alcançado na corrida de scratch dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha.

"Sim, foi um resultado bastante positivo e bastante para além do que estava à espera, devido a não competir já há algum tempo. Fiz uma corrida bastante positiva, e isso também deu frutos no resultado. Agarrei a roda certa e estive bem colocada e bastante ativa na corrida", disse no final a corredora portuguesa.

Maria Martins reconheceu alguma frustração por ter falhado as medalhas por um lugar, mas também não escondeu que não estava à espera de um lugar tão acima: "O quarto lugar é o lugar mais chato, mas estou muito satisfeita. As coisas acabam por chegar, e tive a prova o ano passado, que as coisas mais cedo ou mais tarde chegam".

Em relação à prova, disse que foi preciso "ter alguma frieza nas situações".

"As energias no final contam para um resultado positivo, temos de saber gerir o nosso esforço e saber qual a altura certa para ir. Não saí numa primeira situação e segui uma outra, que podia ter resultado, não fosse uma atleta ter baixado", disse a ciclista lusa.

Apesar do bom resultado alcançado hoje, Maria Martins tem a sua aposta na final de domingo do omnium, a sua prova de eleição e para a qual tem vindo a trabahar.

"São boas indicações, mas cada corrida é uma corrida. O omnium, sem dúvida, é a minha prioridade e espero que as coisas corram bastante bem nesse dia", frisou Maria Martins, sétima classificada de omium em Tóquio'2020.

Maria Martins terminou hoje no quarto lugar a prova de scratch dos Europeus de Munique, ganha pela norueguesa Anita Yvonne Stenberg, tendo a medalha de prata sido para a britânica Jessica Roberts e a de bronze para a polaca Nikola Wielowska.

A segunda edição dos Campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique, até 21 de agosto, e reúne nove campeonatos, estando Portugal representado em sete: atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.