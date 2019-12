Maria Martins quarta em omnium na Taça do Mundo de pista em Cambridge

A ciclista portuguesa Maria Martins foi este domingo quarta classificada em omnium na Taça do Mundo de pista, em Cambridge, na Nova Zelândia, prosseguindo a trajetória ascendente no 'ranking' da qualificação olímpica.

A corredora lusa abriu com um terceiro lugar em scratch, foi quinta classificada na corrida de tempo e quarta na eliminação, segurando, depois, a posição na decisiva corrida por pontos.

Maria Martins fechou o concurso com 102 pontos, sendo batida apenas pela japonesa Yumi Kajihara, que triunfou, com 129, a norte-americana Jennifer Valente, segunda, com 118, e a canadiana Allison Beveridge, terceira, com 111.

Este resultado deixa Maria Martins no segundo lugar da geral da Taça do Mundo, com 1.235 pontos, menos 140 do que a comandante, Yumi Kajihara.

O desempenho na Nova Zelândia significa também a conquista de mais 170 pontos no 'ranking' de apuramento para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, consolidando a posição de Portugal dentro dos lugares de qualificação.

Portugal também competiu no setor masculino, com Ivo Oliveira e João Matias a formaram a dupla lusa em madison, competição que terminaram na 11.ª posição, com quatro pontos.

A prova foi conquistada pelos neozelandeses Aaron Gate e Campbell Stewart, com 129 pontos, seguidos pelos australianos Kelland O'Brien e Cameron Meyer, com 87, e os italianos Michele Scartezzini e Francesco Lamon, com 57.

Em termos de 'ranking' olímpico, e como apenas contam os três melhores resultados de uma nação em cada época da Taça das Nações, o resultado de hoje significa uma melhoria de 120 pontos para Portugal, pois substituí o 15.º lugar da semana passada.

A qualificação olímpica portuguesa continua em aberto, tanto em madison como em omnium masculinos, embora se apresente como uma tarefa mais difícil do que o apuramento em omnium feminino, que, não estando fechado, está muito bem encaminhado.

Nas disciplinas não olímpicas, João Matias competiu hoje em scratch, terminando na 12.ª posição.

A vitória foi para o ucraniano Roman Gladysh, que foi acompanhado no pódio pelo holandês Roy Eefting e o grego Christos Volikakis, segundo e terceiro, respetivamente.