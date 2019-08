Maria Martins quarta na prova de fundo de sub-23 dos Europeus

A portuguesa Maria Martins terminou esta sexta-feira no quarto lugar a prova de fundo de sub-23 dos Europeus de ciclismo, em Alkmaar, na Holanda, com o mesmo tempo das três primeiras classificadas.A corredora natural de Moçarria, no concelho de Santarém, concluiu os 92 quilómetros do percurso em 2:15.00 horas, o mesmo registo da vencedora, a italiana Letizia Paternoster, assim como das duas ocupantes dos lugares mais baixos do pódio, a polaca Marta Lach e a holandesa Lonneke Uneken, respetivamente."A corrida foi muito rápida e, desde início, muito perigosa, devido às condições climatéricas, porque estava muita chuva. Eu sabia que era fundamental uma posição entre as 15 primeiras. O pelotão foi ficando reduzido, o que jogou a meu favor para me colocar no sprint final, porque estava a correr sozinha. Tentei fazer o meu melhor, com o cuidado de estar sempre bem colocada, sem o risco de cair. Estou muito satisfeita", afirmou Maria Martins.Em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo no Facebook, a corredora lusa reconheceu a dificuldade de correr sem equipa."Este é um desporto individual, mas tem muito de equipa, claro que duas, três ou quatro atletas a mais dão ajuda para a colocação para o sprint. E eu, apesar de não ter equipa, consegui discutir a corrida, o que foi muito importante e estou muito satisfeita por isso", rematou.Em juniores femininos, Daniela Campos não terminou os 69 quilómetros da prova de fundo, vencida pela holandesa Ilse Pluimers, em 1:44.14 horas.Ainda esta sexta-feira, César Costa, Daniel Dias, Diogo Narciso, João Carvalho, João Macedo e Pedro Silva vão disputar a prova de fundo de juniores masculinos (115 km).