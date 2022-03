Maria Martins quinta classificada na clássica Brugge-De Panne

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista portuguesa Maria Martins (Le Col-Wahoo) terminou esta quinta-feira na quinta posição a clássica Brugge-De Panne, na Bélgica, ganha pela italiana Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), atual campeã do mundo.

Balsamo gastou 3:52.11 horas para cumprir os 162,8 quilómetros entre Brugge e De Panne, o mesmo tempo da holandesa Lorena Wiebes (DSM) e da italiana Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

'Tata' Martins terminou com o mesmo tempo da vencedora, conseguindo pela segunda vez esta temporada um 'top 10', depois do oitavo lugar no GP Oetingen, também na Bélgica.

Esta é a melhor prestação de sempre da campeã portuguesa numa prova do World Tour feminino.