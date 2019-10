Maria Martins quinta na corrida de pontos dos Europeus de ciclismo de pista

A portuguesa Maria Martins foi, este sábado, quinta classificada na corrida de pontos dos Europeus de ciclismo de pista, a decorrerem até domingo na cidade holandesa de Apeldoorn.A portuguesa, até aqui única medalhada lusa na prova, com um bronze no scratch, acabou em quinto perante 20 concorrentes do pelotão de elite, sete delas a conseguirem dobrar o pelotão.Martins pontuou ainda em cinco 'sprints', o que lhe valeu 27 pontos ao final das 25 voltas ao velódromo, acabando em quinto, longe dos 46 pontos da nova campeã europeia, Maria Confalonieri, dos 44 da 'vice', a bielorrussa Tatsiana Sharakova, e dos 38 da ucraniana Ganna Solovei, terceira.Num dia em que Iuri Leitão correu as qualificações da perseguição individual, falhando o apuramento e acabando no 16.º posto, César Martingil esteve também nos pontos, com um oitavo lugar conquistado com 53 pontos conquistados em quatro 'sprints' e duas voltas ao pelotão.Nesta disciplina, o francês Bryan Coquard sagrou-se campeão, com 98, o holandês Jan-Willem van Schip, campeão do mundo, foi segundo e o grego Christos Volikakis acabou com o bronze.No domingo, Portugal fecha o campeonato da Europa ao participar na disciplina olímpica de madison, uma especialidade de duplas em que Portugal estará representado por Iuri Leitão e Rui Oliveira