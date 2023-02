Maria Martins sagra-se campeã europeia de scratch

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Maria Martins sagrou-se esta quarta-feira campeã europeia de scratch de ciclismo de pista, em Grenchen (Suíça). 'Tata' bateu a espanhola Eukene Larrarte, com a polaca Daria Pikulik a ficar com o bronze.A jovem portuguesa, de 23 anos, juntou o ouro de hoje à medalha de bronze conquistada na mesma disciplina no Mundial de elites de 2020.