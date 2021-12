Maria Martins brilha na terceira ronda da Liga dos Campeões de Pista

A ciclista Maria Martins conseguiu esta sexta-feira em Londres um segundo lugar na corrida de scratch, resultado que lhe permitiu manter o nono lugar na geral cumpridas três das quatro rondas da Liga dos Campeões de pista.

A olímpica portuguesa, que a cinco voltas do fim subiu no grupo, só foi batida por Kirsten Wild, dos Países Baixos, e agora soma 43 pontos.

Na prova de eliminação, Maria Martins colocou-se na parte traseira do pelotão e não conseguiu recuperar para uma posição segura, ficando de fora logo no primeiro corte da prova ganha pela líder da geral, Katie Archibald, com 108 pontos.

Iuri Leitão foi 11.º em scratch e nono em eliminação, na qual se salvou, várias vezes, no limite. Com estes resultados, segue em sexto da geral, com 56 pontos, a um ponto do quinto.

A quarta e última ronda disputa-se no sábado, também no Lee Valley VeloPark, em Londres, Inglaterra.