Maria Martins sexta na corrida por pontos dos Europeus em pista

A portuguesa Maria Martins terminou este sábado no sexto lugar a corrida por pontos dos Europeus de ciclismo de pista, com João Matias a ser nono na disciplina olímpica de omnium.



Depois de se ter sagrado campeã em scratch no primeiro dia dos campeonatos, Maria Martins terminou hoje a sua participação nos Europeus de Grechen, na Suíça, com um sexto lugar, numa pouco movimentada corrida por pontos.

Apesar de ter tentado alguns ataques, 'Tata' Martins apenas conseguiu nove pontos, numa prova ganha pela norueguesa Anita Yvonne Stenberg (56), seguida da belga Shari Bossuyt (52) e da francesa Marie le Net (34). "A Maria esteve muito bem. Na fase intermédia da corrida, quando o pelotão estava já completamente partido, tentámos dar volta, mas a falta de entendimento no grupo onde seguia levou a que esse objetivo não se concretizasse. No final da corrida a Maria esteve bastante bem e abordou o último sprint de forma exemplar. Trabalhou muito bem e conseguiu um bom resultado", disse o selecionador português, Gabriel Mendes.

Na disciplina olímpica de omnium, João Matias foi nono, bastante prejudicado pela prova de eliminação, na qual ficou fora relativamente cedo, perdendo bastantes pontos.

Depois de ter sido quarto no scratch e nono na corrida por tempo, João Matias foi apenas 17.º na eliminação, entrando já com algum atraso para a corrida por pontos, na qual foi o nono mais pontuado.

O francês Benjamin Thomas sagrou-se campeão, com 162 pontos, mais 16 do que o italiano Simone Consonni e 26 do que o britânico William Perrett, com Matias a concluir com 89. "O João começou muito bem o concurso de omnium. Na corrida tempo perdemos algumas posições, mas permanecemos num lugar bastante bom. Na eliminação queríamos tentar consolidar esse lugar, mas um posicionamento menos bom levou a que o João fosse eliminado de forma bastante prematura. Na última corrida tentámos segurar o nono lugar e manter o top 10, tarefa que conseguimos cumprir. O balanço global é positivo, agora é continuar a trabalhar", referiu Gabriel Mendes.

No último dia dos Europeus, no domingo, Iúri Leitão e Rui Oliveira disputam a prova de madison, que tem início marcado para as 16:20.