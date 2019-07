Maria Martins vice-campeã europeia de sub-23 em eliminação de ciclismo de pista

A portuguesa Maria Martins sagrou-se esta terça-feira vice-campeã europeia de eliminação, no primeiro dia do Europeu sub-23 de ciclismo de pista, em Gante, na Bélgica, ficando apenas atrás da italiana Letizia Paternoster.Martins, que em 2018 tinha vencido a medalha de bronze em scratch nos Europeus, consegue nova medalha no escalão sub-23, numa final em que bateu a belga Shari Boussuyt, terceira, e 14 outras ciclistas.A portuguesa vai ainda voltar a competir no Europeu, que decorre até domingo, na modalidade de scratch, na quarta-feira, na corrida por pontos, na sexta-feira, e no omnium, que junta quatro especialidades, no sábado.No primeiro dia, a júnior Daniela Campos foi nona classificada no scratch, entre 18 atletas, com Pedro Silva (scratch juniores) e Miguel do Rego (eliminação sub-23) ainda a competirem.