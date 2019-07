Mário Costa foi 38.º no Europeu de Cross Country Olímpico

O ciclista português Mário Costa foi este domingo 38.º classificado na prova de lite masculina do Europeu de Cross Country Olímpico (XCO), disputado em Brno, na República Checa.Em competição no escalão de elite estava também David Rosa, que terminou na 43.ª posição. A vitória coube ao holandês Mathieu van der Poel, que se impôs em solitário, apesar de uma queda no início.Mário Costa concluiu a prova a 07.55 minutos de Van der Poel e David Rosa ficou a 10.41 do vencedor.Hoje, disputou-se também a categoria de sub-23 no Europeu, com Rafael Rita a ser 26.º classificado, a 6.23 minutos do vencedor, o romeno Vlad Dascalu, enquanto João Rocha foi 32.º, a pouco mais de sete minutos do campeão europeu.