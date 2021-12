Mark Cavendish assaltado em casa: mulher e filhos ameaçados com faca e ciclista agredido

Mark Cavendish retirado de maca após queda aparatosa Mark Cavendish retirado de maca após queda aparatosa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mark Cavendish (@markcavendish)

O ciclista briânico Mark Cavendish - que recupera de uma violenta queda sofrida numa prova de ciclismo de pista - revelou nas redes sociais que a sua família foi vítima de um assalto com violência no dia 27 do mês passado.O corredor, de 36 anos, contou que quatro indivíduos armados com facas entraram na sua casa à noite, onde estavam a mulher, Peta Todd, e os filhos do casal.A polícia, segundo o 'The Sun', revelou que os assaltantes ameaçaram Peta Todd antes de agredirem o ciclista, uma informação que foi confirmada por Cavendish no post que fez nas redes sociais.Os indivíduos levaram uma mala da marca Luis Vuitton e dois valiosos relógios."Os objetos roubados eram apenas bens materiais e a nossa prioridade neste momento é garantir que todos recuperamos como uma família do incidente, sabemos que pode levar algum tempo", disse o corredor da Deceuninck Quick-Step. "Levaram-nos o sentimento de segurança, de privacidade e de dignidade que a minha jovem família e toda a gente tem o direto de ter na sua casa."A polícia já teve acesso a imagens de videovigilância e está na peugada dos quatro homens. "Foi indiscutivelmente um assalto direcionado à casa do ciclista olímpico, que estava a recuperar de lesões significativas decorrentes de uma queda, o que era publicamente conhecido", explicou o inspetor Tony Atkin, citado pelo 'The Sun'.