Mark Cavendish assina pela Astana

O ciclista britânico Mark Cavendish assinou pela Astana, confirmou esta terça-feira a equipa cazaque, que 'resgatou' o recordista de vitórias da Volta a França do desemprego, após o 'colapso' da B&B Hotels.

Depois de dias de rumores, sustentados por fotografias difundidas nas redes sociais do conceituado britânico no estágio daquela formação, a Astana confirmou a contratação de 'Cav'.

"A Astana congratula-se por anunciar a chegada do campeão britânico de fundo, Mark Cavendish, que se junta à equipa na época 2023", lê-se no comunicado dos cazaques.

Recordista de vitórias em etapas na Volta a França (34), a par do belga Eddy Merckx, o britânico estava 'desempregado' depois de o projeto da B&B Hotels, equipa com a qual tinha assinado contrato para esta temporada, ter fracassado por falta de fundos.

"Já tenho uma longa carreira, mas o prazer de pedalar e o desejo de continuar a ganhar são tão fortes como sempre. Por isso, estou ansioso por fazer parte de uma equipa bem-sucedida, quer seja para trabalharmos em conjunto para alcançar vitórias, cruzando eu a linha de meta em primeiro, ou celebrando os meus colegas. Como sempre, o objetivo será estarmos no lugar mais alto do pódio", revelou 'Cav', citado no comunicado da equipa.

O experiente 'sprinter' britânico, de 37 anos, abandonou a Quick-Step Alpha Vinyl no final da temporada passada, uma vez que na equipa belga estava 'tapado' pelo neerlandês Fabio Jakobsen, o eleito para a Volta a França.

Após uma carreira com 161 triunfos, Cavendish assina pela Astana com o objetivo de 'desempatar' com Merckx e isolar-se como o mais vitorioso de sempre na Volta a França.

Por muitos considerado o melhor 'sprinter' da história, o britânico é também o terceiro ciclista com mais triunfos em etapas em grandes Voltas, com 53 (tem 16 no Giro e três na Vuelta, além das 34 no Tour), atrás apenas de Merckx (64) e do já retirado 'sprinter' italiano Mario Cipollini (57, 42 das quais no Giro).