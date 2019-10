Mark Cavendish assina pela Bahrain-Merida

A equipa Bahrain-Merida anunciou esta sexta-feira a contratação do ciclista Mark Cavendish para a temporada de 2020. Aos 34 anos, o britânico deixa a estrutura Dimenson Data após quatro épocas.





Cavendish ficou de fora na última edição do Tour e desde então ficou em aberto a possibilidade de trocar de equipa no final da presente temporada. Campeão do mundo de estrada em 2011, o britânico tem ainda no currículo 48 vitórias em etapas das três grandes voltas, 30 das quais na Volta a França.

"Juntar-me a esta equipa é cumprir uma ambição que já tinha há algum tempo. É super emocionante e motivador. Até se pode dizer que é um sonho tornado realidade", afirmou Cavendish em declarações reproduzidas pela equipa Bahrain-Merida, na qual o sprinter vai reencontrar Rod Ellingworth, seu antigo treinador na academia britânica de ciclismo e na seleção britânica quando Cav conquistou o título mundial na Dinamarca.



"Eu e o Rod temos uma longa relação, ele tem sido fundamental para me ajudar a crescer como ciclista e como pessoa. Mal posso esperar para me juntar aos meus novos colegas e fazer tudo o que puder para ajudar a alcançar sucessos", disse Cavendish, que se junta a outras figuras como o espanhol Mikel Landa, o holandês Wout Poels e o belga Dylan Teuns no plantel da Bahrain-Merida.