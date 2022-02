Mark Cavendish vence 'sprint' da segunda etapa da Volta a Omã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O britânico Mark Cavendish (QuickStep-Alpha Vinyl) venceu esta sexta-feira ao 'sprint' a segunda etapa da Volta a Omã em bicicleta, arrebatando com isso a liderança da geral individual, na qual Rui Costa (UAE Emirates) caiu para sétimo.

Cavendish, de 36 anos, impôs-se pela primeira vez esta época após os 167,5 quilómetros entre o Parque Naseem e Sohar Corniche, ao cabo de 4:10.31 horas, à frente do australiano Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), segundo, e do belga Amaury Capiot (Arkéa Samsic), terceiro.

'Cav' chegou à 157.ª vitória como profissional e arrebatou a liderança da geral, um dia depois de o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) o ter batido no primeiro 'sprint'.

O britânico tem nove segundos de vantagem para Groves, segundo, e Gaviria, terceiro, com Rui Costa a ceder duas posições, agora no sétimo posto, a 17 segundos do líder.

O português já foi segundo na geral final desta prova, em 2017, e vem de um terceiro lugar na Volta à Arábia Saudita já esta época.

O percurso mais acidentado da terceira etapa, no sábado, deve ditar mudanças nos primeiros lugares da geral, com uma ligação entre a Universidade Sultan Qaboos e Qurayyat, em 180 quilómetros, com chegada em alto.