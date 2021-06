Mark Padun volta a vencer na consagração de Richie Porte no Critério do Dauphiné

O ucraniano Mark Padun (Bahrain-Victorious) venceu este domingo pelo segundo dia seguido no Critério do Dauphiné, ao conquistar a oitava e última etapa da corrida de ciclismo, ganha pelo australiano Richie Porte (INEOS).

Padun, que com os dois triunfos em alto arrebatou a classificação da montanha, cumpriu os 147 quilómetros entre La Léchère-Les-Bains e Les Gets em 4:06.49 horas, com 1.36 minutos de vantagem sobre o resto do pelotão.

O dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) foi segundo, com o austríaco Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) no terceiro posto, à mesma distância, ainda à frente da luta pela vitória final.

Aí, mesmo perante várias montanhas exigentes, o pelotão não conseguiu importunar os primeiros nove classificados, que não mudaram em relação à sétima etapa, dando uma primeira vitória no Dauphiné a Porte.

O australiano, de 36 anos, junta este triunfo a dois Paris-Nice, uma Volta à Suíça, uma Volta à Catalunha e outra Volta à Romandia, entre outras conquistas, além de ter sido terceiro na Volta a França de 2020.

O cazaque Alexey Lutsenko (Astana) acabou em segundo, a 17 segundos, com o britânico Geraint Thomas (INEOS) a fechar o pódio, a 29 do colega de equipa.