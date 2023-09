Marta Carvalho 34.ª na prova de juniores dos Europeus de estrada

Marta Carvalho foi a melhor ciclista portuguesa na prova de fundo para juniores femininas dos Campeonatos da Europa de Estrada, ao ser 34.ª numa corrida na qual a belga Fleur Moors se sagrou campeã.

Fleur Moors e a italiana Federica Venturelli destacaram-se ligeiramente no empedrado da subida para a meta, com a belga a levar a melhor, cumprindo os 69 quilómetros disputados integralmente no circuito em redor do Col du Vam em 01:59.46 horas.

Venturelli chegou a dois segundos e ficou com a medalha de prata, com a francesa Léne Tabu a conquistar o bronze, ao gastar mais sete segundos do que a vencedora.

Em estreia nos Europeus, Marta Carvalho cortou a meta integrada no primeiro pelotão, a 25 segundos, enquanto Raquel Dias foi 77.º, a 3.13 minutos.

"As sensações não foram as melhores. As pernas estavam um bocado cansadas, mas consegui acompanhar sempre o grupo da frente e estou muito feliz com este resultado. A principal dificuldade era a subida, onde as adversárias impõem um ritmo bom, mas nas descidas elas sabem que também podem fazer diferença e também arriscavam tudo. Este desempenho é motivador e para o ano vamos continuar a trabalhar para evoluir e obter bons resultados", disse Marta Carvalho, citada pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Os Europeus de ciclismo de estrada, realizados na região neerlandesa de Wijster, terminam este domingo com a realização da prova de fundo masculina de elites, na qual participam André Carvalho, Iúri Leitão, Ivo Oliveira, João Matias e Nelson Oliveira.