Matej Mohoric rouba vitória na Volta à Croácia a Jonas Vingegaaard por um segundo

O esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) sagrou-se este domingo campeão da Volta à Croácia, após ser segundo na sexta etapa, na qual bonificou num sprint intermédio, ultrapassando o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

A sexta e derradeira tirada foi vencida ao sprint pelo italiano Elia Viviani (INEOS), que cumpriu os 158 quilómetros entre Sveta Nedelja e Zagreb em 3:15.51 horas, conseguindo o segundo triunfo em 2022, ano de estreia na formação britânica.

Mohoric, de 27 anos, foi segundo, à frente do italiano Vincenzo Albanese (EOLO Kometa), terceiro, e aproveitou os segundos ali ganhos, bem como no primeiro sprint intermédio, para vencer a geral.

Foi por um segundo que o esloveno bateu Vingegaard, o campeão da Volta a França deste ano, que regressou à competição precisamente na Croácia, após dois meses de rumores sobre a sua saúde mental, e venceu duas etapas, acabando em segundo na tabela final.

O pódio ficou completo com a sensação de 19 anos Oscar Onley (DSM), um britânico que aqui conseguiu catapultar-se para a atenção generalizada no mundo do ciclismo.

É o segundo triunfo do ano para Mohoric, que conquistou a Milão-Sanremo, a grande vitória da carreira, em março deste ano, e o 17.º desde que se tornou profissional.