Mathieu Burgaudeau vence sexta etapa do Paris-Nice

O ciclista francês Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) venceu esta sexta-feira a sexta etapa do Paris-Nice, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a manter a liderança da classificação geral.

Mathieu Burgaudeau, de 23 anos, completou os 213,6 quilómetros entre Courthézon e Aubagne com o tempo de 05:33.06 horas, vencendo com um ataque nos últimos quilómetros que conseguiu levar até ao fim, com o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) a fazerem segundo e terceiro, respetivamente, com o mesmo tempo do vencedor.

Na classificação geral, Roglic continua na liderança, com 39 segundos de vantagem sobre o britânico Simon Yates (BikeExchange Jayco), enquanto o francês Pierre Latour (TotalEnergies) é terceiro, a 41 segundos.

O português João Almeida (UAE Emirates) foi hoje 46.º classificado na etapa, com o mesmo tempo do vencedor, e está no 18.º lugar da geral, a 3.08 minutos da liderança.

No sábado, a sétima etapa vai ligar Nice ao Col de Turini, ao longo de 155,2 quilómetros, com uma chegada em alto importante para as contas da classificação geral.