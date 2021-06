Mathieu van der Poel bisa na Volta à Suíça e é o novo líder

O holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) somou esta terça-feira a segunda vitória seguida na Volta à Suíça em bicicleta, ao ganhar a terceira etapa, e assumiu a liderança da geral individual.

Com uma arrancada a 150 metros da chegada 'empinada' a Pfaffnau, ao cabo de 185 quilómetros iniciados em Lachen, o tetracampeão mundial de ciclocrosse voltou a mostrar que é um dos mais fortes ciclistas da atualidade, chegando ao fim de 4:24.26 horas.

O 'sprint' do holandês de 25 anos relegou dois franceses para os lugares menores do pódio, com Christophe Laporte (Cofidis) no segundo lugar e Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) no terceiro.

Ao bater o campeão do mundo e bonificar, conseguiu ultrapassá-lo na geral, liderando agora com um segundo de vantagem para o homem da Deceuninck-QuickStep, enquanto o antigo líder, o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), é agora terceiro a quatro segundos.

Rui Costa (UAE Emirates), único português em prova, cortou a meta no 67.º lugar e segue agora em 147.º na geral individual.

Na quarta-feira, a quarta etapa liga St. Urban a Gstaad ao cabo de 171 quilómetros, incluindo uma subida de segunda categoria a 10.000 metros da meta.