Mathieu van der Poel é o novo campeão mundial de fundo

O holandês Mathieu van der Poel sagrou-se este domingo, em Glasgow, campeão mundial de fundo, e nem uma queda a 15 quilómetros da meta o impediu de festejar a conquista da camisola arco-íris.O holandês, de 28 anos, que corre na Alpecin, atacou num já reduzido grupo, onde vinham outros fortes candidatos, como o belga Wout van Aert, o esloveno Tadej Pogacar e o dinamarquês Mads Pedersen, que cortaram a meta em segundo, terceiro e quarto, respetivamente.A vantagem que conseguiu foi o suficiente para manter-se na liderança mesmo depois de ter caído, ao resvalar numa curva em piso molhado devido à chuva.Van de Poel junta este título ao de ciclocrosse que conquistou em fevereiro, sucedendo na estrada ao belga Remco Evenepoel, que ainda se manteve até aos últimos 30 quilómetros no grupo principal.Entre o quarteto português, Nelson Oliveira foi o único a terminar, em 46.º (a 14.13 minutos), com João Almeida, Ruben Guerreiro e André Carvalho a abandonarem.Nelson Oliveira e João Almeida vão ainda alinhar na prova de contrarrelógio, no dia 11.