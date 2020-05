Mathieu van der Poel vai conciliar estrada, ciclocrosse e BTT até Paris'2024

O holandês Mathieu van der Poel, triplo campeão mundial de ciclocrosse e vencedor da Amstel Gold Race, anunciou esta quarta-feira a decisão de conciliar ciclismo de estrada, ciclocrosse e BTT até aos Jogos Olímpicos Paris'2024.

Van der Poel, de 25 anos, neto do histórico corredor francês Raymond Poulidor, é um atleta de elite em ciclocrosse, estrada e montanha (BTT) e, nesta última, em que é campeão da Europa, pretende continuar a correr até aos Jogos Olímpicos de 2024.

"Eu quero continuar a conciliar as três disciplinas. Como estão as coisas, vou continuar em BTT até Paris2024. Também terei mais três anos para tentar conquistar o título de campeão mundial nesta disciplina. Eu, realmente, adoro BTT", afirmou Van der Poel, em declarações ao portal especializado 'WielerFlits'.

O antigo campeão mundial júnior de estrada, em 2013, e vice-campeão europeu na especialidade, em 2018, conquistou no ano passado 15 vitórias em BTT, 17 em ciclocrosse e 11 em estrada, entre as quais as clássicas Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre e Fleche Brabaçonne e a Volta à Grã-Bretanha.