Mathieu van der Poel vence Paris-Roubaix

Mathieu van der Poel (Alpecin) venceu este sábado a 120.ª edição do Paris-Roubaix, mítica clássica dos pavés.O holandês confirmou o facto de ser um dos favoritos, cortando a meta no velódromo de Roubaix com 46 segundos de vantagem para o colega de equipa, o belga Jasper Philipsen, que por sua vez bateu ao sprint o compatriota Wout van Aert (Jumbo), outro dos candidatos à vitória.Nesta edição do Paris-Roubaix alinharam dois portugueses: Rui Oliveira (Emirates), foi 52.º (a 6.48 minutos), e André Carvalho (Cofidis), em 94.º (a 17.03 minutos).