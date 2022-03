Mathieu Van der Poel vence quarta etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali

O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fénix) venceu esta sexta-feira a quarta etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali, com o irlandês Eddie Dunbar (INEOS) a manter a liderança da prova italiana.

Depois de ter integrado a fuga do dia, apanhada a cerca de 10 quilómetros do fim, Van der Poel ainda teve forças para vencer a etapa ao 'sprint', em 3:59.49 horas, no final dos 158,7 quilómetros do percurso, com partida e chegada em Montecatini.

O britânico Ethan Hayter (INEOS), quarto na Volta ao Algarve, foi segundo na tirada, à frente do belga Remy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces), ambos com o mesmo tempo de Van der Poel, que, curiosamente, venceu no mesmo dia em que o seu arquirrival Wout van Aert (Jumbo-Visma) triunfou na Bélgica.

Na geral, Dunbar tem nove segundos de avanço sobre o seu colega britânico Ben Tullett e 24 sobre o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates).

O português Daniel Viegas (EOLO-Kometa) foi 85.º, a 9.47 minutos, ocupando o 104.º posto da geral, a 1:08.28.

No sábado, corre-se a quinta e última etapa, entre Casalguidi e Cantagrillo, num total de 160 quilómetros.