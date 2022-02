Matteo Moschetti vence quarta etapa da Volta à Comunidade Valenciana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O italiano Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) venceu este sábado a quatro etapa da Volta à Comunidade Valenciana em bicicleta, que continua a ser liderada pelo russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe).

Moschetti cumpriu os 193,1 quilómetros entre Arihuela e Torrevieja com o tempo de 04:32.17 horas, batendo ao 'sprint' o espanhol Manuel Peñalver (Burgos-Bh) e o norueguês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert), que chegaram com o mesmo tempo do vencedor.

Na classificação geral, Vlasov continua a liderar, com 32 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) e 36 sobre Carlos Rodriguez (INEOS).

As equipas da Jumbo-Visma e da DSM abandonaram hoje a prova, depois de ter sido detetados casos de infeção pelo coronavírus que provoca a doença covid-19.

No domingo vai ser disputada a quinta e última etapa, com 92 quilómetros entre Paterna e Valência.