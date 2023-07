Mauricio Moreira assume liderança do Troféu Joaquim Agostinho

O uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) subiu hoje à liderança do Troféu Joaquim Agostinho, após a segunda etapa, conquistada pelo ciclista espanhol José Manuel Díaz (Burgos-BH) em Torres Vedras.No final dos 143,7 quilómetros que ligaram Serra D'El Rei ao circuito torriense, Díaz impôs-se na luta entre espanhóis, cortando a meta em 03:26.52 horas, à frente dos compatriotas Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) e Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA), num triunfo que teve de ser confirmado pelo 'photo finish'.

"É uma vitória importante para mim e para a equipa. Não era favorito para hoje, mas consegui ganhar. Só percebi que podia ganhar quase na linha de meta. Fui o mais rápido e venci no último momento. Quanto a amanhã, no ano passado fui terceiro, e gostaria de, no mínimo, repetir a classificação", referiu o ciclista da Burgos-BH no final da etapa.

Apesar do triunfo espanhol, voltou a ser a Glassdrive-Q8-Anicolor quem mais festejou, uma vez que segurou a amarela, com Mauricio Moreira, que chegou integrado no pelotão, a assumir a liderança da prova, que pertencia ao companheiro Rafael Reis à entrada para esta etapa -- o aniversariante do dia perdeu 52 segundos na meta e despediu-se da mais cobiçada das camisolas.

O campeão em título da Volta a Portugal lidera com um segundo de vantagem sobre Tiago Antunes (Efapel), com o espanhol Francisco Galván (Kern Pharma) em terceiro, a 11.

As várias tentativas de fuga da jornada de hoje, entre as quais a protagonizada pelo tricampeão Frederico Figueiredo (Glassrive-Q8-Anicolor) e por Joaquim Silva (Efapel), não tiveram sucesso, e a tirada foi mesmo discutida ao sprint por um pelotão com 31 unidades, apesar dos inúmeros ataques ocorridos nos últimos quilómetros.

A 46.ª edição do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho chega ao fim no domingo, com a exigente terceira e última etapa, uma ligação de 185,8 quilómetros, com início na Lourinhã e chegada ao Alto de Montejunto, onde a meta coincide com uma contagem de primeira categoria.