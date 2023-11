Mauricio Moreira: «Já estou há muitos anos na estrutura e sinto-me em casa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mauricio Moreira assumiu que "não foi uma decisão muito difícil" prolongar contrato com a Sabgal-Anicolor até 2025, mostrando-se confiante de que a equipa continuará a crescer e poderá mesmo chegar a ProTeam, o segundo escalão do ciclismo mundial.

"Para mim, não foi uma decisão muito difícil. Já estou há muitos anos na estrutura e, como disse desde o primeiro dia, sinto-me em casa. Não foi uma decisão difícil e acredito muito que nestes próximos anos, com este novo patrocinador, a equipa vai continuar a crescer muito e vamos continuar a lutar por isso em conjunto", revelou o ciclista uruguaio, em declarações à agência Lusa.

A renovação do contrato do vencedor da Volta a Portugal de 2022 foi a última de seis anunciadas pela principal equipa do ciclismo nacional nos últimos dias.

'Mauri' já tinha contrato com a estrutura de Águeda, este ano denominada Glassdrive-Q8-Anicolor, para a próxima época, mas estendeu agora o vínculo por mais uma, até 2025.

Neste prolongamento de contrato também pesaram as perspetivas de futuro, nomeadamente a possibilidade de a Sabgal-Anicolor subir a ProTeam em três anos, avançada por Carlos Pereira, o dono da equipa, à agência Lusa há um mês.

"Sem dúvida que isso é algo de que eu gostaria muito. Já tive a oportunidade de correr nessa categoria durante dois anos [em 2018 e 2019, quando representou a Caja Rural]. E, sinceramente, é algo de que gostava. É um calendário completamente diferente, é uma motivação completamente diferente e acho que isso seria ótimo não só para mim, mas para o ciclismo português e para a nossa equipa", defendeu.

Figura de referência do pelotão nacional, o uruguaio voltou a exibir-se esta época em grande nível, conquistando o Troféu Joaquim Agostinho, o Grande Prémio O Jogo e ainda a Clássica da Primavera, antes de falhar a renovação do título na Volta a Portugal, depois de ter tido um mau dia na etapa da subida à Torre.

"Estou a começar a trabalhar para a próxima temporada, mas com muita calma. Não quero cometer os erros que cometi o ano passado. Tento tirar o melhor de tudo isso que aconteceu e, este ano, estou a ir com mais calma para chegar um bocadito mais descansado, de alguma maneira, e ter o controlo absoluto de não cometer esses erros", confessou ainda à Lusa.

Em Portugal - e na estrutura da Sabgal-Anicolor - desde 2021, Moreira, de 28 anos, foi também segundo classificado da Volta2021, dez segundos atrás de Amaro Antunes, o vencedor entretanto desclassificado por doping.

Nesse ano, conquistou o Grande Prémio Douro Internacional e a Volta ao Alentejo, enquanto em 2022, além da Volta, venceu o GP Jornal de Notícias e o GP Anicolor.