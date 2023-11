Mauricio Moreira prolonga contrato com Sabgal-Anicolor até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O uruguaio Mauricio Moreira, vencedor da Volta a Portugal de 2022, prolongou contrato com a Sabgal-Anicolor até 2025, revelou a principal equipa do ciclismo nacional, que nos últimos dias anunciou outras cinco renovações.

'Mauri' já tinha contrato com a estrutura de Águeda, este ano denominada Glassdrive-Q8-Anicolor, para a próxima época, mas estendeu agora o vínculo por mais uma temporada, até 2025.

Figura de referência do pelotão nacional, o uruguaio voltou a exibir-se esta época ao seu melhor nível, conquistando o Troféu Joaquim Agostinho, o Grande Prémio O Jogo e ainda a Clássica da Primavera, antes de falhar a renovação do título na Volta a Portugal, depois de ter tido um mau dia na etapa da subida à Torre.

Contrarrelogista de elite -- foi campeão nacional de júnior em 2012 e de sub-23 quatro anos depois -, o 'herdeiro' do 'mítico' Federico Moreira afirmou-se no pelotão logo na sua primeira temporada no ciclismo português (2021), ano em que venceu o Grande Prémio Douro Internacional, a Volta ao Alentejo e foi vice-campeão da Volta, dez segundos atrás de Amaro Antunes, entretanto desclassificado por doping.

No ano passado, além da Volta, conquistou o GP Jornal de Notícias e o GP Anicolor.

A renovação de Moreira foi a sexta anunciada pela futura Sabgal-Anicolor nas últimas duas semanas; antes, a principal equipa do pelotão nacional tinha revelado que Rafael Reis, Luís Mendonça e o russo Artem Nych prolongaram contrato até 2025.

Já Frederico Figueiredo, o vice-campeão da Volta2022 e a outra grande figura da equipa, e Duarte Domingues têm contrato em vigor na próxima época.