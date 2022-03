Max Walscheid vence Grande Prémio de Denain, Rui Oliveira em 14.º

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O alemão Max Walscheid (Cofidis) venceu esta quinta-feira ao 'sprint' a 63.ª edição do Grande Prémio de Denain - Porte du Hainaut, em que o português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi o 14.º classificado.

Walscheid, de 28 anos, já tinha sido segundo na Danilith Nokere Koerse, na quarta-feira, e hoje melhorou o lugar no pódio ao erguer os braços no final, ao fim dos 200,3 quilómetros da tirada, com começo e fim em Denain.

O velocista cumpriu a distância em 04:42.24 horas, o mesmo tempo de um grupo de cerca de três dezenas de corredores que discutiram o 'sprint' final, com o belga Dries de Bondt (Alpecin Fenix) no segundo lugar e o francês Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert) no terceiro posto.

Rui Oliveira foi o melhor da sua equipa e foi o 14.º mais rápido a cortar a meta, enquanto André Carvalho, colega de equipa do vencedor na Cofidis, acabou em 90.º, a mais de 14 minutos.