Maxim Van Gils vence Volta à Andaluzia reduzida a um curto contrarrelógio

O ciclista belga Maxim Van Gils (Lotto Dstny) venceu esta sexta-feira a Volta à Andaluzia, reduzida de cinco etapas para apenas um curto contrarrelógio, devido a problemas de segurança, causados pelos protestos dos agricultores em Espanha.

A falta de efetivos da Guardia Civil, devido aos protestos dos agricultores em Espanha, levou a que as duas primeiras etapas fossem canceladas.

Os organizadores, após uma reunião com as equipas, decidiram reduzir a prova para três etapas, com a primeira a disputar-se esta sexta-feira, com um curto contrarrelógio.

Contudo, já hoje, a organização acabou por ser forçada a cancelar as duas etapas do fim de semana, com a Volta a Andaluzia a ficar reduzida a menos de cinco quilómetros.

Van Gils gastou 8.17 minutos para cumprir os 4,95 quilómetros em Alcaudete, menos 10 segundos do que o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) e do que o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), segundo e terceiro, respetivamente.

O português Nelson Oliveira (Movistar) foi 19.º, a 33 segundos, com o seu compatriota e companheiro de equipa Ruben Guerreiro a terminar em 37.º, a 45.